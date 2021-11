Consommation : la vente de jets privés explose

Les compagnies spécialisées n'arrivent plus à répondre à une demande aussi importante. À titre d'exemple, plus de quatre millions de vols en jet privé ont eu lieu cette année. Ce chiffre est en hausse depuis 2019, preuve de l'engouement autour de ces appareils.

Comme les appareils neufs ont du mal à sortir des usines, faute de composants et notamment de semi-conducteurs, les jets privés d'occasion s'arrachent. D'ailleurs, au cas où vous souhaiteriez vous procurer votre propre jet, il faudra vous munir de patience. Le délai s'étale jusqu'à 2024. Le nombre de livraisons devrait ainsi passer de 700 par an aujourd'hui à 900 d'ici 2025.

La crise sanitaire est en partie à l'origine de cet engouement. L'activité aérienne n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant-crise, le marché redécolle progressivement. Le jet privé devient donc une option plus facile pour les personnes qui peuvent se le permettre. Certaines délaissent aussi la première classe par crainte de l'épidémie. Pour s'offrir un jet privé neuf, prévoyez entre 3 et 80 millions d'euros. Ces appareils représentent 20 fois plus de CO2 relâché par passager qu'un avion de ligne traditionnel.