publié le 16/10/2019 à 09:11

Les candidats démocrates en lice pour la primaire de leur parti ont débattu en direct à la télévision américaine, mardi 15 octobre. Premier changement depuis juin : Joe Biden n'est plus en tête dans les sondages. Son élan est un peu retombé, son âge soulève des questions, son profil centriste paraît fade chez beaucoup de jeunes électeurs et le fait qu'il soit pris pour cible par Donald Trump, qui essaye de le salir avec des affaires, l'a beaucoup affaibli.

La nouvelle favorite des intentions de vote des démocrates est Elizabeth Warren. Plus à gauche que l'ancien vice-président d'Obama, la sénatrice a également distancé Bernie Sanders, qui se situe à la même place sur l’échiquier politique, mais qui a été victime d'une crise cardiaque il y a peu.

Warren a donc été la cible principale des autres candidats, qui l'avaient jusque-là épargnée, lors de ce dernier débat télévisé. Elle a été attaquée sur plusieurs sujets importants comme l'assurance santé ou la fiscalité, notamment à propos d'une taxe sur les riches qu'elle souhaiterait mettre en place. Outre Joe Biden, c'est Pete Buttigieg, 4ème dans les sondages, qui a le plus contredit la sénatrice. Ce dernier a réalisé son meilleur débat et sûrement le meilleur moment de sa campagne jusqu'à présent.



Une alternative à Joe Biden

Âgé de 37 ans, il est le maire d'une petite ville de l'Indiana. Ce militaire de carrière, très diplômé, n'a aucune expérience à Washington, ce qui n'est pas forcément un défaut. Pete Buttgieg se pose comme le représentant du Midwest, des électeurs qui n'en peuvent plus des palabres politiques du gouvernement qui ne mènent à rien. D'un côté, il attaque Warren en lui disant que ses idées trop à gauche sont irréalistes et n'ont aucune chance d'être acceptées par une majorité d'Américains, de l'autre, il attaque Biden, de 40 ans son aîné, en lui reprochant d'incarner le statu quo.



S'il est peu probable que Pete Buttigieg soit élu, il n'est pas non plus un candidat quelconque. Pendant le débat, lorsque fut abordé le sujet du Moyen-Orient et des enjeux militaires, il était plus solide, plus claire et parlait avec plus d'autorité que ses concurrents. Lui-même vétéran de la guerre en Afghanistan, il semblait plus qualifié que ses homologues qui siègent ou qui ont siégé au Congrès.

Dans la course à la présidentielle 2020, il y a désormais une échappée à quatre : trois septuagénaires et un trentenaire. Pete Buttigieg semble être aujourd'hui l'alternative la plus crédible à Joe Biden pour l'électorat centriste. Si ce dernier est emporté par les affaires que Donald Trump tente de mettre à jour, son cadet pourrait prendre l'ascendant sur lui, et à partir de là tout est possible.