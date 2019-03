publié le 29/03/2019 à 08:10

Pete Buttigieg, candidat à l'élection présidentielle américaine, est en train de monter dans les sondages. À 37 ans, celui que beaucoup compare à Emmanuel Macron par sa jeunesse, vend sur son site des tee-shirts avec la prononciation phonétique de son nom dans le but de récolter des fonds pour sa campagne mais aussi se faire connaître. Il y a encore un mois, peu d'Américains avaient entendu parler du maire de South Bend, une ville industrielle de l’Indiana.



Ces dernières semaines, plusieurs interventions à la télévision réussies et des visites de terrain lui ont permis de se faire mieux connaître par les électeurs qui sont intéressés, parfois même impressionnés. D'après un sondage pour la primaire démocrate, Pete Buttigieg est même classé troisième parmi les 17 candidats engagés de son camp politique.

Celui qui est devenu le plus jeune maire américain d’une ville de plus de 100.000 habitants à seulement 29 ans est quelqu'un de brillant. Ses excellents résultats scolaires lui ont permis d'intégrer la prestigieuse université d'Harvard puis à Oxford, en Angleterre, grâce à un programme d'échange très sélectif. Il parle également 7 langues, dont le français.

Il a servi dans la Navy en Afghanistan

Malgré son jeune âge, il a plus d'expérience politique que n'en avait Donald Trump au moment de lancer sa candidature, et aucun président n'a été élu avec une expérience militaire comme la sienne depuis George Bush père en 1988. En effet, Pete Buttigieg est un vétéran de l’Afghanistan où il a été lieutenant de réserve de l'US Navy.



Autre fait intéressant, il est élu dans l'Indiana, un État plutôt conservateur où le vice-président Mike Pence était gouverneur où il sait parler à un électorat ouvrier et populaire que n'avait pas su conquérir Hillary Clinton en 2016. Il affirme également que les démocrates font "fausse route" en étant obsédés par les critiques envers Donald Trump.



Un peu comme l'actuel président américain, élu malgré sa non expérience face à tout l'appareil politique de son parti, le jeune candidat est capable de faire déjouer les sondages et de remporter la primaire démocrate. Cela semble improbable mais lui laisse une liberté de parole que beaucoup d'Américains trouve rafraîchissante et qui le place comme un postulant crédible au statut de vice-président en 2020, en cas de victoire démocrate.