Covid-19 : pour Biden, Trump ne fait toujours "rien" pour lutter contre le virus

Joe Biden a accusé Donald Trump de ne toujours "rien faire" pour lutter contre le coronavirus, qui continue de se propager à travers le monde et qui a déjà tué plus de 217.000 Américains.

"Nous sommes dans une situation où nous avons plus de 210.000 morts et qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Il ne porte toujours pas de masque, etc", a fustigé le candidat démocrate à la Maison Blanche ce jeudi 15 octobre, lors d'un direct depuis la Pennsylvanie sur la chaîne ABC où il répondait aux questions d'électeurs. Au même moment, Donald Trump faisait la même chose depuis la Floride sur la chaîne NBC.

En effet, un débat virtuel devait initialement se tenir entre les deux hommes, mais Donald Trump a finalement refusé d'y participer. Ainsi, les deux candidats se sont retrouvés à s'exprimer simultanément sur deux chaînes concurrentes.

"Les Américains ne paniquent pas. C'est lui qui a paniqué", a déclaré Joe Biden, en dénonçant la façon dont Donald Trump, lui-même touché par le coronavirus, avait géré la pandémie mondiale.





"Les Américains ne paniquent pas. C'est lui qui a paniqué", a déclaré Joe Biden, en dénonçant la façon dont Donald Trump, lui-même touché par le coronavirus, avait géré la pandémie mondiale. Le président américain avait déclaré être positif à la Covid-19 le 2 octobre dernier. Après trois jours d'hospitalisation, Donald Trump avait fini sa convalescence à la Maison Blanche et lundi dernier, il avait repris sa campagne de terrain, se disant guéri et "immunisé".

Ce débat interposé mettait en lumière un contraste de plus : le ton des deux candidats était nettement différent. D'un côté, un Joe Biden posé, qui a fait de longues réponses sur un ton calme à ses interlocuteurs. De l'autre côté, un Donald Trump qui est apparu comme étant en colère.