Présidentielle USA (J-20) : Biden et Trump à l'assaut du vote des seniors

et AFP

publié le 14/10/2020 à 19:18

Donald Trump et Joe Biden se démènent pour obtenir leur vote. À 21 jours du scrutin, les seniors sont incontestablement des voix à engranger en vue du 3 novembre. Conservateurs, ces électeurs âgés, qui se mobilisent fortement lors de l'élection présidentielle, glissent traditionnellement un bulletin républicain dans l'urne. Mais chose nouvelle cette année, cet électorat, qui semblait acquis à Donald Trump, semble se tourner en partie vers Joe Biden.

Car, en ces temps de pandémie, les plus de 65 ans sont également les personnes les plus vulnérables face au coronavirus. De quoi contribuer à développer une animosité envers le président, largement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire aux Etats-Unis, où la Covid-19 a fait plus de 217.000 morts.

En Floride, où Joe Biden se trouvait encore mardi 13 octobre, l'ancien vice-président devance même le milliardaire au sein des électeurs de cette tranche d'âge, à 55% contre 40%, selon un sondage Quinnipiac du 7 octobre. Un écart qui pourrait se montrer déterminant le 3 novembre prochain.

Les retraités de Floride courtisés

La Floride et ses 14 millions d'électeurs compte la plus haute proportion de retraités du pays (20,5%), ceux-ci venant s'y installer pour profiter de son doux climat durant leurs vieux jours. Par ailleurs, elle est un Etat-clé pour les élections, car elle est l'un de ceux attribuant le plus grand nombre de grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison Blanche (29 sur 270 au total). Donald Trump avait gagné de 9 points ici en 2016.



C'est pourquoi les candidats ne lésinent pas sur les déplacements, et les coups bas, pour courtiser les retraités du "Sunshine State". "Le seul senior qui intéresse Donald Trump c'est le senior Donald Trump lui-même", a lancé le candidat démocrate à Pembroke Pines, au nord de Miami, tout en détaillant quelques propositions pour les personnes âgées.

"Biden pour (p)résident"

Joe Biden en aussi profité pour fustiger le "comportement personnel irresponsable" et "inadmissible" du républicain "depuis son diagnostic". "Plus longtemps Donald Trump reste président, plus il devient irresponsable. Dieu merci il ne reste que trois semaines!", a-t-il ajouté.

Des attaques auxquels Donald Trump, qui ne cesse de dépeindre Joe Biden comme un vieil homme "idiot" et "endormi", a répondu à sa manière en stigmatisant un nouvelle fois le manque de vigueur présumé de son rival dans un tweet douteux.

Sur ce photomontage, on peut lire "Biden pour (p)résident" accompagné d'une photo du démocrate appliquée sur un résident de maison de retraite en fauteuil roulant. Une stratégie de communication dont la pertinence laisse dubitatif au moment où Donald Trump aurait besoin de récupérer les voix des seniors tentés par le vote démocrate.



Joe Biden ne s'y est d'ailleurs pas trompé en faisant de ce peu de considération présidentielle pour les personnes âgées un véritable atout. "Pour Donald Trump, c’est simple, ce n'est pas une blague, vous êtes superflu", estimait-il mardi lors d'un meeting. "Vous êtres oubliable. Vous n’êtes pratiquement personne. C’est ainsi qu’il voit les personnes âgées. C’est ainsi qu’il vous voit".