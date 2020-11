Présidentielle américaine : Sanders a-t-il prévu à l'avance l'issue du scrutin ?

publié le 05/11/2020 à 10:08

Une vidéo prophétique de Bernie Sanders fait beaucoup parler d'elle aux États-Unis. Il s'agit d'une vidéo tirée de l’émission le Tonight Show de Jimmy Fallon. Le présentateur a pour invité, à distance, le sénateur du Vermont Bernie Sanders. On connait bien Bernie Sanders puisqu’il représente la branche gauche du parti démocrate et s’est disputé la place de candidat démocrate à la Maison Blanche avec Hilary Clinton en 2016 et Joe Biden cette année.

Interrogé sur sa la façon dont il imagine la soirée électorale du 3 novembre, Sanders se lance dans un long monologue dans lequel il explique : "Nous aurons une situation, j’ai bien l’impression, dans les États comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et autres, où il y aura un important nombre de votes par la poste". Il évoque ensuite les bulletins par correspondance souvent favorables aux démocrates.

Sanders a prédit que Trump pourrait se déclarer vainqueur mais que Biden finirait par l’emporter dans les jours suivants. "C’est à ce moment que Trump dit : 'vous voyez ! Je vous l’avais dit que ce serait de la fraude ! Nous ne partirons pas de la Maison-Blanche'", imagine Sanders.

C’est exactement ce qui s’est passé avec la déclaration de Donald Trump à minuit évoquant une possible victoire. Sanders serait-il plus fort que Christine Haas ? Peut être...

Pas des dons de voyance, mais de l'expérience

Dans cette histoire digne d’un Nostradamus électoral, la chose intéressante est que tout est vrai. Oui, Bernie Sanders à bien décrit l’exact scénario de la soirée électorale américaine dans l’émission de Jimmy Fallon le 23 octobre dernier. Forcément quand arrive ce genre de vidéo sur vos écrans personnels, c’est étrange.

D’ailleurs dès son apparition, le doute s’est installée. Diffusée à la base par des journalistes américains puis repris par des journalistes francophones, elle frappe par la précision des faits déroulés par Sanders. Mais rien à voir avec des dons de voyance : on appelle ça l’expérience politique.

Sanders a gagné son premier mandat en 1981, donc il connait bien la carte électorale, les hommes et les femmes politiques, les pratiques utilisées pour gagner par certains. Il a fait profiter de cette science au plus grand nombre.

La vidéo est devenue virale, même chez les républicains. Certains d'entre eux pensent que cette vidéo est la preuve du complot contre eux, puisque tout est écrit à l’avance. La preuve : Bernie Sanders en parlait déjà deux semaines avant le vote. C’est bien sur faux, mais cette vidéo risque bien de nous devenir très familière dans les prochains jours.