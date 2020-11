L'horoscope du 5 novembre 2020

publié le 05/11/2020 à 05:30

Bélier

Si vous êtes né après le 14 avril, vous n'allez pas aimer la dissonance entre Mercure et Saturne. Elle vous rappellera de mauvais souvenirs datant de fin septembre dernier, quand plein de choses avaient été interdites et que cela avait déclenché votre colère. C'est la même conjoncture, donc, sauf que Mars (qui est chez vous) n'est plus impliquée dedans. Peut-être que vous ne comprendrez pas ce qu'on vous impose, mais cela ne déclenchera pas votre colère ni votre envie de répliquer.

Taureau

La mésentente entre Mercure et Saturne peut juste avoir un léger impact sur votre quotidien : des retards dans les rendez-vous, dans les livraisons, dans la transmission d'informations. Saturne étant en bon aspect avec vous, cela n'aura pas de conséquences, juste une gêne momentanée, d'autant plus que la conjoncture va se défaire progressivement : elle ne sera plus active à partir de mardi prochain puisque Mercure changera alors de signe.

Gémeaux

Mercure étant votre maître, soyez attentif à sa dissonance avec Saturne, active jusqu'à mardi prochain. Vous pourriez, 3ème décan, vous sentir privé d'un plaisir du quotidien que vous appréciez beaucoup d'habitude. Sortir, se déplacer, s'amuser dans des lieux dédiés pourrait être de nouveau interdit, comme cela l'a été fin septembre. Le même aspect revient, mais sans Mars et il n'y aura donc pas de colère. Juste l'impression de ne pas pouvoir dire haut et fort ce que vous pensez.

Cancer

3ème décan, la dissonance actuelle entre Mercure et Saturne répète celle de fin septembre, mais sans la participation de Mars qui avait créé alors de la colère. Il est donc de nouveau question d'une restriction, mais peut-être qu'on va vous donner une date de fin ? En effet, l'aspect se terminera mardi prochain avec l'entrée de Mercure en Scorpion, en bon aspect avec vous, et il ne reviendra plus. Essayez de rester zen, d'être patient et ne déprimez pas, les choses vont bouger.

Lion

Vous vous sentirez comme bâillonné si vous êtes du 3ème décan ! En effet, une dissonance entre Mercure et Saturne est exacte aujourd'hui et elle restreint les libertés. En ce qui vous concerne, Mercure étant dans un secteur d'expression personnelle, vous ne pourrez pas dire ce que vous pensez par crainte de ce qu'on pourrait en dire et des reproches, voire des critiques qu'on pourrait vous faire. Cet aspect répète celui des 23, 24 septembre dernier mais il se termine la semaine prochaine (prévisions écrites le 24 septembre).

Vierge

Vous serez très mécontent de la dissonance Mercure/Saturne, 3ème décan, car il semble qu'elle aura sa part de responsabilité dans votre vie financière, dans votre économie personnelle. C'est un aspect restrictif, aussi est-il possible que vos rentrées d'argent soient diminuées ou qu'une nouvelle interdiction (provisoire) vous empêche de gagner votre vie comme vous le faites d'habitude. Cependant, l'aspect se termine mardi prochain et les choses vont sûrement changer.

Balance

Mercure est dans votre 3ème décan, directe depuis hier, et en mauvais termes avec Saturne. Vous serez sûrement déçu par quelqu'un ou par une situation qui vous empêche de vous exprimer, de dire tout haut ce que vous pensez tout bas. C'est le même aspect que nous avons eu les 23, 24 septembre et qui était tellement restrictif qu'il a provoqué de la colère car Mars était dans la configuration. Mars n'y est plus, c'est donc maintenant une question de temps pour que ça rebouge.

Scorpion

Mercure et Saturne sont en exacte dissonance, comme fin septembre, mais sans être en relation avec Mars. Il est à craindre qu'on nous impose encore des restrictions mais sans Mars, il n'y aura pas de colère, personne ne râlera. En ce qui vous concerne, vous Scorpion, quoi que vous en pensiez, vous préférerez garder le silence, ne pas vous mêler de quoi que ce soit parce que c'est précisément ce que la conjoncture vous conseille, surtout si vous êtes du 3ème décan.

Sagittaire

La conjoncture qui voit Mercure et Saturne fâchées peut, tout au plus, retarder l'un de vos projets, un petit déplacement par exemple, ou vous obliger à remettre un rendez-vous. Cela dit, Saturne occupe votre secteur d'argent alors c'est peut-être une somme que vous attendez qui ne sera toujours pas sur votre compte en banque. Mais Mercure est dans votre signe d'amitié, aussi les ennuis liés à la conjoncture pourraient toucher l'un de vos amis et vous chercherez à l'aider.

Capricorne

Vous connaissez le poids que peut avoir le silence, vous l'utilisez souvent à merveille, et c'est ce que vous aurez de mieux à faire aujourd'hui, ne pas vous exprimer, surtout si on vous demande de départager deux personnes, ou de faire un choix qui ne vous incombe peut-être pas. Quoi qu'il se passe, si vous êtes du 3ème décan, vous devrez refuser ce qu'on vous demande parce que vous trouverez que cette demande n'est pas justifiée ou pas de votre ressort.

Verseau

La dissonance entre Mercure et Sature ne devrait pas avoir beaucoup d'impact, cela ne vous concerne pas directement, c'est quelque chose au plan national ou international qui risque de vous faire beaucoup réfléchir. Si cela se passe en France, cela concernera éventuellement une ou des restrictions qui, apparemment, ne vous dérangeront pas trop parce qu'elles ne s'adresseront pas à vous. C'est le même aspect que fin septembre, sauf que les planètes ne sont plus fâchées avec Mars, c'est donc moins soudain, moins agressif.

Poissons

Mercure et Saturne ne vont pas faire votre affaire, 3ème décan. Mercure occupe un secteur d'argent, Saturne celui des projets et si vous avez besoin de fonds pour que vos affaires continuent à marcher et pour atteindre vos objectifs financiers, vous allez avoir du mal. Cependant, cette même conjoncture s'est déjà formée les 23, 24 septembre, sauf qu'elle était en bisbille avec Mars et qu'elle a mis tout le monde en colère. Là elle n'est plus en dissonance avec Mars, c'est donc moins déplaisant, tout en restant restrictif, mais pour quelques jours seulement.