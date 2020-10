et AFP

publié le 22/10/2020 à 04:05

À une dizaine de jours de l'élection présidentielle américaine, Barack Obama renforce son discours en faveur du candidat démocrate Joe Biden. L'ancien président des États-Unis appelle à la mobilisation de l'électorat, et avertit contre un relâchement de la mobilisation devant des sondages favorables au ticket Biden-Harris.

"Nous ne pouvons faire preuve de complaisance", a-t-il lancé depuis Philadelphie mercredi 21 octobre, à 13 jours de l'élection présidentielle qui opposera Donald Trump, le président sortant, à Joe Biden. "Je ne m'intéresse pas aux sondages", a-t-il ajouté. Barack Obama a rappelé que les chiffres étaient déjà positifs envers Hillary Clinton en 2016, avant que l'ex-première dame ne soit finalement battue.

"Beaucoup de gens sont restés chez eux, ont été flemmards et complaisants", a-t-il souligné. "Pas cette fois ! Pas lors de cette élection !", a-t-il martelé. "Nous avons 13 jours jusqu'à l'élection la plus importante de notre vie", a-t-il lancé, avant de prononcer un réquisitoire virulent contre Donald Trump.

Trump "ment tous les jours"

Car depuis quelques semaines, Barack Obama a passé la vitesse supérieure et n'a plus eu aucune retenue au moment d'évoquer le mandat de Donald Trump. "Ce n'est pas la télé-réalité, c'est la réalité !", a-t-il dit. "Et nous devons vivre avec les conséquences de (Donald Trump), qui s'est montré incapable de prendre son poste au sérieux".

"Tweeter en regardant la télévision ne résout pas les problèmes", a-t-il ajouté, dénonçant l'attitude du président républicain. "Notre démocratie ne pourra fonctionner si les gens qui sont censés être nos dirigeants mentent tous les jours et inventent des tas de choses", a-t-il dénoncé, mettant en garde contre le risque d'une accoutumance.

"Avec Joe Biden et Kamala Harris, vous n'aurez pas à vous préoccuper des choses folles qu'ils disent tous les jours", a-t-il dit. "Ce ne sera pas aussi épuisant".

Pour le troisième jour consécutif, Joe Biden n'avait rien mercredi à son programme public, tandis que le président républicain continuait de sillonner les États-Unis, à la veille du dernier débat très attendu entre les deux candidats.