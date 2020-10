Présidentielle USA (J-29): Trump, déjà de retour en campagne sur Twitter

publié le 05/10/2020 à 20:05

Donald Trump pourrait sortir ce lundi 5 octobre de l'hôpital. La décision était encore en suspens en fin de journée, après trois jours chaotiques et la révélation de l'état du président des États-Unis, atteint du Covid-19, plus grave que la version officielle initiale.

Avec sa brève sortie de dimanche pour saluer depuis sa voiture ses partisans devant l'hôpital, le milliardaire républicain avait manifesté son impatience de reprendre sa campagne. "Je pense que je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la campagne comme je l'ai commencée", avait-il lancé samedi.

Ce lundi, il n'a en tout cas pas attendu que le jour se lève pour déclencher une avalanche de tweet sur des sujets de campagne des plus variés, majuscules et points d'exclamation à l'appui : "MARCHES BOURSIERS EN HAUSSE. VOTEZ!". "L'ARMEE LA PLUS FORTE QUI SOIT. VOTEZ!". "LA LOI ET L'ORDRE. VOTEZ!". "LIBERTE RELIGIEUSE. VOTEZ!". "PLUS FORTES BAISSE D'IMPOTS DE L'HISTOIRE ET UNE AUTRE QUI ARRIVE. VOTEZ!". "FORCE DE L'ESPACE. VOTEZ!". "LUTTE CONTRE LES MEDIA FAKE NEWS CORROMPUS. VOTEZ!".

FIGHT THE CORRUPT FAKE NEWS MEDIA. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

