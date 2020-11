publié le 24/11/2020 à 10:28

Une nouvelle polémique concernant des soupçons de fraude lors du scrutin de la présidentielle américaine fait parler d'elle. Un message, partagé plus de 2.000 fois sur Facebook, affirme que l’armée américaine aurait trouvé, en Allemagne, des preuves que l’élection était truquée. "L’armée américaine a effectué des raids et saisi des serveurs en Allemagne liés au système électoral Dominion" peut-on y lire.

Dominion est une société canadienne qui a fourni les logiciels des machines électorales aux États-Unis. Depuis la fin du scrutin, Donald Trump assure que cette technologie a joué contre lui. La publication sur Facebook de cette intox montre un montage photo où l’on voit Joe Biden et le président sortant face à face et un autre cliché montrant des forces de l’ordre en intervention avec dans le dos le mot "Polizeï" (police en allemand NDLR).

Selon cette publication, la police intervient à Francfort dans l’entreprise Scytl, qui travaille pour Dominion, et qui aurait truqué les élections. Une information qui a été formellement démentie par les autorités allemandes politiques et militaires, qui ont confirmé qu’il n'y a jamais eu de raid de la sorte à Francfort. De plus, l’entreprise Scytl a expliqué qu’elle ne possédait pas de bureau à Francfort.

Un élu républicain au cœur de l'intox

Cette polémique a vu le jour à cause des déclarations d'un élu du Texas. Le vendredi 13 novembre, Louie Gohmert a publié une vidéo dans laquelle il explique avoir appris, via un ancien membre des services de renseignement, que "des informations extrêmement convaincantes, concernant une fraude pendant la présidentielle, ont pu être récupérées de Scytl, (...) dont le siège social a déménagé à Francfort".

Les complotistes commencent alors à s'emballer mais l’élu républicain revient sur sa déclaration quelques temps plus tard et reconnait, sur les réseaux sociaux, que les informations sur le raid présumé ne provenaient que d'un "tweet allemand en allemand", et précise qu'il ne "connait pas la vérité".

Cette fausse information est d'autant plus surprenante quand on sait qu'elle met en cause deux sociétés qui ne sont pas complices. Dominion et Scytl offrent bien des technologies électorales mais elles sont concurrentes.

Enfin, l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), qui dépend du ministère de la Sécurité intérieure, a précisé qu"'il n'existe aucune preuve d'un système électoral ayant effacé, perdu ou changé des votes, ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit".