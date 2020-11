Présidentielle américaine : en difficulté, Donald Trump ne veut rien lâcher

publié le 07/11/2020 à 13:30

Depuis ces derniers jours, Donald Trump assure qu'on lui avait volé son élection et sa victoire. Il promet des recours en justice, il veut des avocats, des tueurs, des "killers". Depuis la Maison Blanche, où il est retranché depuis mardi, le président américain a l'intention de ne rien lâcher.

Donald Trump maintient la pression, même si on a le sentiment qu'il est à court d'arguments. Twitter est souvent un miroir de son humeur et aujourd'hui, on a senti quelqu'un d'énervé, de grognon.Donald Trump s'est demandé par exemple comment il avait pu perdre son avance dans les États où il était en tête.

Sous-entendu, la seule explication possible, c'est la "fraude", mais sans apporter de preuves. Mais "heureusement", a-t-il poursuivi, "la Cour suprême va arranger ça". La Cour suprême qui, en cas de litige électoral, peut signer la fin de la partie, tranché en faveur d'un des candidats, comme elle l'avait fait en 2000 en faveur de George W. Bush face à Al Gore.

Avant que Joe Biden ne parle, il avait conseillé à son adversaire de ne pas se proclamer vainqueur, en gros de ne pas faire ce que lui avait fait la veille. Beaucoup de monde aussi scrutait Twitter pour voir si le président allait réagir au discours de son adversaire. Il ne l'a pas fait. Contrairement à hier, il ne s'est pas non plus présenté en conférence de presse. Bref, un président qui reste à l'attaque mais qui semble pour l'instant, manquer d'une tactique bien établie.

