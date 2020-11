Coronavirus : le chef de cabinet de la Maison-Blanche testé positif

publié le 07/11/2020 à 07:08

Une mauvaise nouvelle est tombée du côté du clan Trump. Le chef de cabinet du président américain Donald Trump, Mark Meadows, a été testé positif au Covid-19 a rapporté vendredi 6 novembre au soir la chaîne CNN en citant deux responsables de la Maison-Blanche.

Selon CNN, Mark Meadows, 61 ans, a déclaré à son entourage après l'élection présidentielle qu'il avait contracté le coronavirus, mais on ignore quand exactement il a été testé positif.

Selon le Washington Post, Mark Meadows se trouvait parmi la foule dans un salon de la Maison Blanche au moment où Donald Trump s'est adressé à environ 150 de ses collaborateurs et partisans mercredi.



Plusieurs hauts responsables de l'administration Trump ont contracté le Covid-19 ces dernières semaines, dont le chef de l'État lui-même et son épouse Melania. La porte-parole Kayleigh McEnany ainsi que les conseillers politiques Stephen Miller et Hope Hicks se trouvent parmi plus d'une dizaine de hauts responsables de la Maison Blanche ayant contracté le nouveau coronavirus depuis début octobre.

Les États-Unis ont enregistré plus de 127.000 cas positifs au coronavirus en 24 heures vendredi, un record de contaminations pour le troisième jour consécutif, selon un comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Les États-Unis recensaient au total vendredi soir plus de 236.000 décès depuis le début de la pandémie pour 9,7 millions de cas.