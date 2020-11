Présidentielle américaine : combien a coûté la campagne électorale ?

Joe Biden et Donald Trump lors du débat du 22 octobre

publié le 04/11/2020 à 15:59

Une campagne unique, de tous les points de vue. Au lendemain de l'élection américaine, dont le vote s'est clôturé le mardi 3 novembre, on ne sait pour l'instant pas si Donald Trump rempilera pour un second mandat, ou si l'ancien vice-président Joe Biden accédera au plus haut poste de l'État.

Ce qui est su, en revanche, c'est la quantité d'argent investie par les deux camps pour tenter d'obtenir la victoire dans la course à la présidence, mais aussi pour la conquête du Sénat et de la Chambre des représentants.

En tout, 14 milliards de dollars américains (environ 12 milliards d'euros) ont été versés dans la campagne, selon une analyse du Center For Responsive Politics rapportée par le New York Times. Un nouveau record, alors que la précédente élection la plus coûteuse, en 2016, avait réuni deux fois moins d'argent.

Si des sommes considérables continuent à provenir de milliardaires ou de grandes entreprises et organisations, le rapport note malgré tout une augmentation du nombre de petits dons émanant de citoyens. La publicité a été un poste de dépense particulièrement important, avec près de deux milliards de dollars américains investis en spots télévisuels.