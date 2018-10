Pourquoi la fragilité de Merkel est une très mauvaise nouvelle pour Macron ?

et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/10/2018 à 19:40

L’affaiblissement d’Angela Merkel en Allemagne et la crise politique qui en découle constituent de très mauvaises nouvelles pour Emmanuel Macron. Son objectif d’une relance européenne, au cœur même de sa politique, risque d’être difficile à mettre en place.



Depuis 18 ans qu’elle préside son parti et depuis 13 ans qu’elle est chancelière, Angela Merkel n’a jamais été hardie. Au contraire, elle a été la championne de la synthèse pour s’imposer à la tête des coalitions gouvernementales, que le système électoral allemand oblige à former pour gouverner. Toutes ses décisions ont répondu à cet objectif : rester au pouvoir.

Cependant, elle est européenne dans la mesure où des décisions pouvaient être prises pour renforcer la cohésion de l’Europe sans la mettre en danger. Mais elle est chancelante maintenant. Et comme son objectif est de durer jusqu’en 2021, elle va prendre encore moins de risques.

"Le camp progressiste est dispersé"

Angela Merkel ne va pas heurter l’opinion publique allemande en acceptant par exemple une solidarité renforcée, entre nations de la zone euro. C’est pourtant le projet d’Emmanuel Macron, pour justifier sa stratégie des progressistes contre les nationalistes, qu’il veut imposer pour dans l’espoir de gagner les élections européennes en mai prochain.



Par progressistes, il entend désigner les partisans d’une Europe renforcée. Mais hormis le maintien d’une Union européenne, les européistes ne sont d’accord sur rien : ni pour un budget de la zone euro, ni pour une harmonisation fiscale, ni pour une harmonisation sociale… Le camp des progressistes tel que le défend Emmanuel Macron est dispersé.