"Les difficultés de Macron n'ont échappé à personne en Europe", constate Mazerolle

publié le 07/09/2018 à 20:05

Le projet européen a du plomb dans l'aile. Les nationalismes et les populismes convainquent sur tout le continent. Cela devrait se vérifier samedi 8 septembre à l'occasion des élections législatives en Suède.



L'étoile d'Emmanuel Macron ne brille plus autant, malgré ses annonces. Il n'a pas transformé la France en profondeur, les économies budgétaires ne sont pas au rendez-vous. Ces difficultés n'ont échappé à personne en Europe. Ses discours en faveur d'une grande ambition européenne ont été salués chez beaucoup de partenaires, mais les applaudissements masquent de réelles divergences sur les décisions à prendre.

Entre la chancelière allemande Angela Merkel et Emmanuel Macron, il n'existe pas d'hostilité personnelle. Mais la France et l'Allemagne n'ont pas la même façon de voir les choses. Les Allemands ne veulent pas d'un budget commun de la zone euro, proposé par le président français et accepté en façade par Merkel.

Les Allemands voient d'un très mauvais œil le match entre le président français et le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Emmanuel Macron sait qu'il peut tirer profit de cette confrontation avec les extrêmes. Il avait d'ailleurs triomphé face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.



De son côté, Angela Merkel ne veut pas d'une rupture avec le populiste Orban. L'homme politique hongrois est affilié au parti démocrate européen, et les Allemands ne veulent pas le voir rallier les formations d’extrême droite.



D'ailleurs, la chancelière allemande a évolué sur l'immigration. Elle veut en entendre parler le moins possible. Merkel est affaiblie sur le plan de sa politique intérieure. Elle a donc décidé de réagir sur le plan européen en appuyant la candidature d'un député allemand à la prochaine présidence de la Commission européenne. Un appui qui déplaît fortement aux Français.