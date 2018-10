publié le 15/10/2018 à 20:01

En Allemagne, Angela Merkel est fragilisée par le vote régional en Bavière de dimanche 14 octobre. Ce vote était un test pour la chancelière allemande. Et selon Alain Duhamel, son verdict est impitoyable.



Le résultat est une défaite et une déroute pour la coalition d'Angela Merkel. Cette coalition compte deux branches avec d'un côté les chrétiens-démocrates et de l'autre les sociaux démocrates. La Bavière compte un des groupes les plus conservateur du mouvement des chrétiens-démocrates. Cet État frontalier très prospère connaît les problèmes d'immigration. Un point majeur des tensions politiques que connaît l'Allemagne ces dernières années.

Le bilan de ce vote : les relations entre sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates vont se tendre et partir en sens inverse. Et tout le monde a le sentiment qu'Angela Merkel est en train de faire le mandat de trop.