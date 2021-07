États-Unis : pourquoi Jeff Bezos quitte-t-il la tête d’Amazon ?

L'entreprise, lancée dans le garage de son fondateur, vaut désormais 1.700 milliards de dollars en Bourse et emploie plus de 800.000 personnes aux États-Unis. Après 27 ans passés à la tête d'Amazon, Jeff Bezos quitte lundi 5 juillet son poste de directeur général. L'homme le plus riche du monde ne part cependant pas loin, puisqu'il restera président exécutif du conseil d'administration.

À 57 ans, Jeff Bezos passe le relai à son lieutenant Andy Jassy pour pouvoir se consacrer à d'autres projets. L'homme d'affaires doit ainsi s'envoler en direction de l'espace le 20 juillet prochain à bord de la fusée New Shepard, conçue par sa société Blue Origin. Il voyagera aux côtés de son frère Mark Bezos, Wally Funk et le gagnant d'une mise aux enchères, dont l'identité n'a pas été révélée pour le moment.



Lors de l'annonce de son départ en février dernier, Jeff Bezos a également indiqué vouloir accorder plus de temps à des causes philanthropiques, alors que ce dernier a longtemps été considéré comme l'un des milliardaires les moins philanthropes de sa génération, et au Washington Post, un quotidien américain qu'il a racheté en 2013. L'année dernière, il avait notamment fondé le Bezos Earth Found, ou Fonds Bezos pour la Terre, s'engager à reverser 10 milliards de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique.