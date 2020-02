Environnement : le patron d'Amazon lance le Fonds Bezos pour la Terre

publié le 18/02/2020 à 06:48

Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, s'engage à reverser 10 milliards de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique. La fortune du fondateur d'Amazon est estimée à 130 milliards de dollars, ce qui fait un peu moins de 10%. Il l'a annoncé sur son compte Instagram.

À partir de cet été, Jeff Bezos va verser des bourses de recherche, des financements à des scientifiques, des activistes, des associations, des ONG qui travaillent sur ces questions. Il va appeler ça le Bezos Earth Found, le Fonds Bezos pour la Terre. "Le dérèglement climatique est la plus grave menace sur notre planète. La Terre est la seule chose que nous ayons tous en commun, protégeons-la ensemble", écrit-il.

L'argent vient bien de sa propre fortune, mais sa fortune est constituée essentiellement de ses parts dans l'entreprise qu'il a fondée il y a 25 ans, et c'est parce que la valeur des actions Amazon s'est envolée ces dernières années qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde. Mais même si c'est son propre argent qu'il va investir, c'est aussi une manière pour le patron d'Amazon de répondre sur les critiques grandissantes sur la terrifiante empreinte carbone de l'empire.

Dix milliards d'objets expédiés chaque année par avion, par camion... Les émissions de gaz à effet de serre d'Amazon c'est à peu près 85% de celles de la Suisse ou du Danemark. On en parle moins souvent, mais le développement spectaculaire d'Amazon ces dernières années passe notamment par ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire le stockage de données pour des entreprises.

Et donc Amazon a en quelque sorte des immenses entrepôts numériques de stockage de données, des supers gigas méga bombes de mémoire, et ça, ça consomme énormément d'électricité. Sans même parler plus généralement de l'impact d'Amazon sur le fonctionnement du capitalisme mondial. Se faire livrer de très loin ce qui peut être disponible tout près, Amazon c'est l'inverse des circuits courts si vous voulez, c'est un grand circuit mondial.

Bezos critiqué par ses salariés

Bezos est sous pression de ses salariés, des milliers d'entre eux ont publié une lettre ouverte il y a quelques mois. Amazon s'est engagé à la neutralité carbone d'ici 20 ans et souhaite atteindre d'ici 10 ans l'objectif d'avoir 100% d'énergies renouvelables, notamment grâce aux panneaux solaires...On ne sait pas bien comment ils vont y arriver. 100.000 camions de livraison électriques vont être livrés à partir de l'an prochain, et cet engagement a été annoncé la veille d'une manifestation de débrayage d'employés pour protester contre l'inaction du groupe sur l'environnement.



Ce ne sont pas ces 10 milliards qui vont ralentir le dérèglement climatique, mais à titre de comparaison, l'engagement des pays riches c'est de dépenser 100 milliards de dollars par an à partir de cette année pour aider les pays pauvres et pour l'instant on en est très loin même si ça progresse. C'était 58 milliards en 2016 et 71 milliards en 2017.