Amazon : jusqu'où ira le géant du e-commerce ?

La semaine dernière, l'entreprise Amazon faisait encore parler d'elle en rachetant 80% des droits de retransmission télévision de la Ligue 1 de football français. Quelques jours auparavant, le géant du commerce en ligne avait déjà annoncé le rachat du studio de cinéma MGM américain.

L'entreprise a donc lancé une multitude d'initiatives dans tous les domaines. Récemment, Amazon s'est même lancé dans le secteur de la santé et propose désormais un service nommé Telehealth au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et avec la pandémie et les confinements successifs le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est envolé.

Il y a quelques jours, l'entreprise émettait de la dette avec un taux d'intérêt quasiment identique à celui du Trésor américain. Pour un investisseur, Amazon parait désormais aussi fiable que l'état américain.

Pourvoir à tous les besoins de la vie quotidienne

Pourtant, d'un secteur à l'autre la rentabilité varie beaucoup. Elle n'est que de 3% sur le commerce car Amazon casse les prix, alors que sur les services web tel que le cloud ont une rentabilité de l'ordre de 30 %.



À terme, le spécialiste du e-commerce compte bien être en mesure de fournir tous les services de la vie quotidienne et à l'intention de bâtir tout un environnement autour du consommateur : achats, santé, loisirs.



L'idée est donc de renforcer le système d'abonnement à Amazon Prime en attirant le consommateur avec des offres portant sur le foot ou les loisirs, pour ensuite l'inciter à acheter davantage via la plateforme de vente d'Amazon.

