États-Unis : Wally Funk, invitée d'honneur de Jeff Bezos dans l'espace

Un rêve qui se réalise à 82 ans. Dans moins de trois semaines, Wally Funk accompagnera le milliardaire Jeff Bezos dans l’espace. Dans les années 60, elle faisait partie du groupe "Mercury 13". Treize femmes volontaires qui avaient passé les mêmes tests que les astronautes masculins.

Wally Funk va pulvériser le record de l’astronaute le plus âgé, détenu par l’Américain John Glenn qui avait volé à bord de la navette spatiale Discovery, à 77 ans. Le but de ce programme était de tester les astronautes en vue des premiers vols dans l’espace. Les États-Unis avaient par ailleurs appris que l’URSS envisageait d’envoyer une femme dans l’espace et voulaient répliquer.

À l'époque, Wally Funk était la plus jeune à avoir réussi les tests. "Ils m’ont dit que j’avais fait le travail mieux et plus vite que n’importe lequel des hommes, mais personne ne voulait me prendre. Envoyer une femme dans l’espace n’intéressait plus la Nasa", a-t-elle indiqué jeudi 1er juillet.

Ce désintérêt s'explique notamment par le départ de la soviétique Valentina Terechkova, première femme dans l'espace, en 1963. Après cet épisode, les États-Unis sont restés à la traîne sur la parité pendant vingt ans, jusqu'en 1983. De son côté, Wally Funk est tout de même devenue pilote, a cumulé près de 20 000 heures de vol et est donc l’invitée d’honneur à bord de la fusée baptisée "New Shepard".

Un autre milliardaire dans l'espace le 11 juillet

Le vol orbital aura lieu le 20 juillet, jour anniversaire de la mission Apollo 11, les premiers hommes sur la lune en 1969. Il sera opéré par la société Blue Origin, la partie espace du fondateur d’Amazon. Quatre personnes seront à bord de la fusée : Jeff Bezos lui-même, son frère, Wally Funk et le gagnant d’une loterie qui a permis de récolter 28 millions de dollars pour des œuvres de charité. Ils s'élèveront à environ 100 kilomètres et flotteront quelques minutes en apesanteur avant un atterrissage dans un désert à l'ouest du Texas.

L’espace est devenu le terrain de jeu des milliardaires, qui se livrent une bataille commerciale et industrielle. Jeff Bezos et Elon Musk se disputaient la place d’homme le plus riche du monde, désormais aussi à celui qui mènera la plus grosse conquête de l’espace. Un troisième milliardaire se mêle à la bataille : le Britannique Richard Branson. Le propriétaire de Virgin Atlantic a récemment annoncé qu’il irait dans l’espace le 11 juillet, soit juste avant Jeff Bezos.