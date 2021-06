États-Unis : Amazon soutient la légalisation du cannabis

et AFP

publié le 02/06/2021 à 23:28

Mardi 1er juin, Amazon a annoncé soutenir un projet de loi américaine qui légaliserait la marijuana dans tout le pays et effacerait les casiers judiciaires de nombreuses personnes condamnées.

"Nous espérons que d'autres employeurs nous rejoindront et que les députés agiront rapidement pour adopter cette loi", a déclaré Dave Clark, le patron des opérations mondiales, dans une lettre adressée aux employés. Le géant américain du commerce en ligne se positionne ainsi du côté de la gauche américaine, qui critique régulièrement l'interdiction du cannabis, car selon de nombreuses ONG et élus ces lois répressives affectent de façon disproportionnée les communautés à forte population noire et latino.

"Dans le passé, comme de nombreux employeurs, nous avons disqualifié des personnes pour des postes à Amazon s'ils étaient testés positif à la consommation de marijuana", a reconnu Dave Clark. "Mais étant donné l'évolution des lois dans différents États du pays (...) nous n'inclurons plus la marijuana dans nos programmes extensifs de test des drogues", a-t-il ajouté.

Ainsi, comme pour l'alcool, des tests ne seront réalisés qu'en cas d'incident, a posteriori. Les tests préalables vérifient simplement que les salariés sont en état de travailler. Fin mars, le gouverneur de l'État de New York a signé une loi légalisant la marijuana à usage récréatif. Il a ainsi rejoint 14 autres États américains où une personne majeure peut fumer un joint sans être inquiété par la police.