Phil Spector célèbre producteur, en prison pour meurtre, est mort à l'âge de 81 ans

et AFP

publié le 17/01/2021 à 17:20

Le producteur musical américain de légende Phil Spector, est décédé samedi 16 janvier de "mort naturelle" à 81 ans, a indiqué dimanche le Département pénitentiaire de Californie dans un communiqué. Producteur aux méthodes innovantes, aux manettes derrière des succès comme l'album Let It Be des Beatles, Phil Spector était emprisonné pour le meurtre de la comédienne Lana Clarkson, en 2003.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr