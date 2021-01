La chanson cachée derrière le tube "Got My Mind Set On You" de George Harrison

publié le 13/01/2021 à 09:50

Dans notre catégorie "rendons à César ce qui lui appartient", intéressons-nous à cette chanson : Got My Mind Set On You, immense succès solo de George Harrison classé n°1 un peu partout en 1987, extrait de son album Cloud Nine.

George Harrison a été le premier des Beatles à mettre un pied aux Etats-Unis. En septembre 1963, 5 mois avant la première télévision du groupe au Ed Sullivan Show, George Harrison était allé rendre visite à sa sœur, Louise, qui vivait dans l’état de l’Illinois. Il avait fait le tour des disquaires et avait acheté le premier album d’un jeune chanteur noir, James Ray, l’album n’était pas terrible, exceptée la plage 3 : une chanson intitulée I’ve Got My Mind Set On You…

Son idée était de proposer aux Beatles d’en faire une reprise. Idée rejetée par Lennon et McCartney. Mais George Harrison n’a jamais oublié cette chanson, et 24 ans plus tard, lors d’une séance de travail sur son album Cloud Nine, le batteur a improvisé un rythme qui lui a rappelé la chanson, il est allé la rechercher et l’a transformée en morceau pop positif, léger, imparable. Ce morceau n’est donc pas sorti de l’imagination de l’ex-Beatles dans le manoir anglais où il l’a enregistré, il est né aux Etats-Unis dans les années 60...

James Ray a enregistré cette chanson en 1962. Ce jeune chanteur de 21 ans a connu un destin tragique en mourant d'une overdose peu de temps après la sortie de ce disque, il reste l’interprète de la version originale du tube de George Harrison…