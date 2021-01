Daniel Balavoine : ce jour particulier où il a rencontré Jean-Jacques Goldman

publié le 14/01/2021 à 22:00

Nous sommes en 1985. La famine en Ethiopie fait la "une" des journaux et émeut le monde entier. Les artistes se mobilisent. Bob Geldof, le chanteur du groupe Boomtown Rats, décide de réagir à la suite d’un reportage de la BBC. Il contacte son ami Midge Ure, chanteur du groupe Ultravox et les deux hommes mettent sur pied le Band Aid un super groupe qui réunit toutes les stars britanniques et irlandaises de l’époque : Bono, Georges Michael, David Bowie, Sting, Paul Mc Cartney… Aux Etats-Unis, Michael Jackson et Lionel Richie enregistrent We are the world avec les stars américaines réunies sous le collectif USA for Africa.

Le 13 juillet 1985, deux concerts géants, l’un à Londres, l’autre à Philadelphie, sont organisés par Bob Geldof pour lever des fonds contre la famine en Ethiopie. 70 artistes sont invités. 16h de concerts diffusées par les télés de 150 pays. 2 milliards de spectateurs. A Londres, dans le stade de Wembley se succèdent David Bowie, Elton John, Paul McCartney, U2, Dire Straits, Queen…

Monique Le Marcis, directrice de la programmation musicale d’RTL, réunit de son côté Daniel Balavoine Jean-Jacques Goldman, Michel Berger et France Gall pour l’accompagner au concert de Wembley. Daniel Balavoine connait bien Michel Berger qui lui avait confié le rôle de Johnny Rockfort dans sa comédie musicale Starmania quelques années plus tôt mais en revanche, Balavoine et Goldman se connaissent très peu. C’est lors de ce concert exceptionnel que les deux artistes vont sympathiser et se promettre de travailler ensemble.

Quelques mois plus tard le 16 octobre 1985, à l’occasion du grand concert caritatif Chanteurs sans Frontière, organisé par Renaud à La Courneuve, Jean-Jacques Goldman et Daniel Balavoine chanteront en duo Je marche seul, la chanson de Goldman. Ils avaient convenu de se revoir à son retour du Paris Dakar. Mais le 14 janvier 1986, au 14e jour de compétition du rallye, Daniel Balavoine trouve la mort dans l’accident de son hélicoptère. Disparaissent avec lui le pilote François-Xavier Bagnoud, l’organisateur du rallye Thierry Sabine, la journaliste Nathalie Odent, ainsi que le technicien radio de RTL Jean-Paul Lefur.