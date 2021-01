Sam Smith reprend "Daniel" d'Elton John dans une version à fleur de peau

publié le 15/01/2021 à 09:27

Ce matin on va essayer de suspendre le temps, ne serait-ce qu’un instant, grâce à une des plus belles voix en activité, celle du jeune Anglais Sam Smith. L’interprète du tube Stay with me, par ailleurs oscarisé en 2016 pour la chanson de Spectre, a toujours admiré un artiste qui est devenu son mentor, celui qui dit-il n’hésite pas à l’appeler pour lui dire que son nouveau titre est réussi ou raté.

C’est un artiste qui a invité Sam Smith à boire le thé chez lui, alors que sa première chanson passait en boucle à la radio, ils se sont rencontrés comme ça. Sam Smith lui avait rendu visite avec son manager et n’en revenait pas. Cet artiste, qui est devenu un repère dans la vie de Sam Smith, n’est autre qu’Elton John.

Et tout naturellement, en 2017, lorsqu’Elton John travaillait sur un album de reprises de ses chansons, il a demandé à Sam Smith d’être dans le disque, et lui a proposé de reprendre sa chanson Daniel, immense succès de l’année 1973. C’est notre pépite du jour : Sam Smith s’approprie la chanson d’Elton John, Daniel, dans une version totalement dépouillée, à fleur de peau.

> Daniel

On trouve le morceau sur l’album Revamp, hommage à Elton John, sorti en 2018. Le parolier Bernie Taupin avait eu l’idée de cette chanson en lisant un article dans le Time Magazine. Vous vous êtes peut-être souvent demandé qui était ce Daniel ? Il était un vétéran de la guerre du Vietnam, qui voulait juste retrouver une vie normale dans sa petite ville du Texas alors que tout le monde voulait en faire un héros. Dans la chanson c’est le jeune frère de Daniel qui raconte cette histoire.