Ce 20 avril 1949 est le jour où Phil Spector a arrêté de grandir. Il ne dépassera jamais 1 mètre 65, a perdu son embonpoint, est devenu un jeune garçon qui devra désormais composer avec une silhouette d'avorton, un visage sec, un teint blafard, un menton fuyant.

Ce jour-là, son père est retrouvé mort à quelques kilomètres de la maison familiale, asphyxié par les gaz d'échappement de sa voiture dont il a laissé tourné le moteur. Un suicide sans la moindre explication. Un voile opaque tombe alors sur Phil Spector. Dont il ne pourra jamais se débarrasser. Un demi-siècle plus tard, quand il sera devenu le nabab de la pop, il ressassera toujours la même interrogation. "Il y a quelque chose dans ma vie que je n'ai jamais pu accepter, quelque chose que je n'arrive pas à identifier".

Phil Spector, sa mère et sa soeur quittent New York, déménagent en Californie, à Los Angeles dans le quartier de Fairfax. L'adolescent souffre d'asthme et sa peau ne supporte pas le soleil. Pas vraiment d'amis et aucune fille pour s'intéresser à ce garçon au regard de chien battu, solitaire et introverti. Le seul cours dans lequel il excelle et brille au point d'oublier ses angoisses et ses frustrations est l'éducation musicale. Depuis sa plus petite enfance, le cadet des Spector, joue de l'accordéon, de la guitare et même du cor de chasse dans les fêtes familiales. Il passe ses nuits à écouter la radio. Il déchiffre plus vite que tout le monde n'importe quelle partition. Son professeur du lycée de Fairfax dira qu'il a plus appris de l'élève Spector que celui-ci n'a appris de lui.

Phil Spector, tout juste vingt ans, a du succès. Avec ses premiers cachets, il s'achète une Chevrolet Corvette bleue, s'affiche avec une fille de son âge, Lynn Castle, qui rêve de devenir chanteuse. La première à compter dans sa vie. La première aussi d'une longue série de femmes qui rompront à cause du caractère oppressant de leur fiancé. Possessif, jaloux, colérique, omniprésent, voire menaçant, en prise à des accès de paranoïa.

Depuis qu'il a été agressé dans les toilettes d'un concert par une bande de loubards qui l'ont tabassé et lui ont uriné dessus, il est aux aguets. Il ne se déplacera plus sans garde du corps. Le compositeur en vogue a la vie devant lui mais c'est comme s'il vieillissait à toute vitesse. Son physique de gringalet semble être celui d'un petit vieux. Il perd ses cheveux par poignées. Dans quatre ans, il portera sa première perruque.

Du succès à la paranoïa

Phil Spector, tout juste 23 ans est le producteur le plus en vue de l'Amérique. Il porte des costumes coupés par le tailleur de Sinatra, son idole. Roule en Cadillac ou en Rolls. Même si le succès n'apaise pas ses névroses et ses phobies. Peur de redescendre au bas de l'échelle. Peur de perdre le contrôle de sa vie. Peur de l'avion, de la poussière, des virus, des piqûres, des insectes. Son allure, lunettes noires et postiches noir corbeau, est aussi sombre que son caractère. Inflexible, autoritaire… Il pousse à bout ses chanteuses, veut à tout prix contrôler leurs existences. "Elles sont toutes à moi, sans moi elles ne sont rien, elles feront ce que je veux", dit-il. Le 18 février 1963, Spector se marie avec Annette Merar, ex-amourette du lycée de Fairfax. Union promise à être éphémère. Dès le début, le producteur a des visions sur une autre femme... Une certaine Veronica Bennett, 19 ans la chanteuse des Ronettes. Groupe dont il va alors s'emparer et, six mois plus tard, rendre célèbre.

Phil Spector dissout les Ronettes et demande à Ronnie de s'installer chez lui. Il fait installer des micros dans la maison pour être au courant des moindres faits et gestes de sa nouvelle femme. Il est vite ivre de jalousie. Il l'accompagne quand elle sort faire des courses, la menace de lui enfoncer les doigts dans les yeux si elle le quitte. Ronnie a peur, elle déprime, se met à boire. Pour son 25ème anniversaire et éviter le divorce, le producteur lui offre une Chevrolet Camaro, puis accepte qu'elle adopte Donte, un petit garçon de trois ans. Spector va vite se désintéresser de cet enfant offert comme un banal cadeau. Davantage préoccupé en cette année 1969 par sa propre personne et surtout sa sécurité sécurité. Sharon Tate vient d'être assassinée par les hippies de Charles Manson. La maison Spector, la Collina, devient un bunker tendu de fil barbelé, deux chiens d'attaque se promènent sur les pelouses.



Phil Spector, l'Américain qui a écrit la dernière page du règne des Beatles est un homme perdu. L'alcool est entré dans sa vie. Deux verres suffisent alors à le rendre exubérant puis soudain agressif. Docteur Phil en Mister Spector. Son mariage avec Ronnie se délite inexorablement. En désespoir, il offre à nouveau à son épouse pour Noël deux nouveaux enfants adoptés, les jumeaux Gary et Louis, 6 ans. Il ne s'en occupera jamais. Ronnie racontera avoir pris la fuite de la maison. Jetée dehors par la porte de la cuisine, pieds nus et sans un dollar sur elle. Lors de la procédure de divorce, en 1974, elle affirmera que son mari avait placé un contrat sur sa tête, embauché un tueur à gages pour l'abattre.

L'invité "Confidentiel"

Éric Dahan, journaliste, photographe et cinéaste.