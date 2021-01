publié le 11/01/2021 à 22:00

C'est la grande nouvelle de l'année pour les fans des Beatles ! Un documentaire, qui retrace la conception du dernier album du groupe, Let it be, paru en 1970, après la séparation du groupe, devrait voir le jour. Son nom : Get Back. Ça ne vous aura pas échappé, pour son documentaire, Peter Jackson, le réalisateur néo-zélandais, à qui l’on doit la réalisation du film Le seigneur des anneaux, s'est inspiré, du nom d'un des plus célèbres titres du groupe…

Get Back, écrite par Paul McCartney, était, dans sa première version, une chanson qui se moquait des discours racistes d’Enoch Powell, leader de l’extrême droite britannique, envers les Pakistanais. "Get Back" signifiait "repartez chez vous". Une chanson engagée dans laquelle le but était de se moquer des personnes qui considéraient que les immigrés volaient le travail des Britanniques, et qu'ils devaient, de ce fait, rentrer chez eux. D'où le titre de la chanson.

Mais, de peur que les paroles ne soient mal interprétées, le groupe a décidé de ne pas prendre de risque, et a remanié les paroles. Par ailleurs, pour l'enregistrement de ce titre, les Beatles ont invité le musicien Billy Preston au piano. Ce fut le seul musicien à être crédité sur un disque du groupe.

Le documentaire, reprenant donc le titre de cette chanson, exploitera près de 60 heures d’archives encore inédites, tournées en janvier 1969, ainsi que plus de 150 heures d’audio jamais écoutées. Pour se faire une idée du résultat, Peter Jackson a dévoilé il y a quelques semaines un trailer, dans lequel on découvre les Fab Four en pleine session d’enregistrement de cette fameuse chanson Get Back. Bonne humeur et ambiance décontractée… Difficile d'imaginer que le groupe se séparera quelques mois plus tard.