"Pandora Papers" : "En 5 ans, DSK aurait dû payer plus de 6 millions d'euros d’impôts en France", explique Lucet

Élise Lucet propose ce jeudi 7 octobre, sur France 2, un Cash Investigation entièrement consacré à Dominique Strauss-Kahn, dont le nom apparait dans la liste internationale des personnalités citées dans le scandale d'évasion fiscale des "Pandora Papers".

Malgré les demandes répétées de l'équipe, l'ancien directeur général du FMI n'a pas souhaité s'y exprimer. Dominique Strauss-Kahn a en revanche répondu par un tweet incendiaire à Cash Investigation.

Les journalistes de l'émission ont enquêté au Maroc et aux Émirats arabes unis, comme le détaille Élise Lucet, qui fait des révélations sur les manœuvres de l'ancien ministre : "En 2013, alors qu'il est domicilié en France, boulevard Raspail à Paris, il va faire migrer sa société au Maroc et ce n'est surement pas un hasard parce qu'il a vraiment contribué au statut juridique d'une zone franche, la Casa Finance City, où pendant 5 ans, les entreprises étrangères paient un impôt égal à zéro".

Six millions d'euros d'impôts évités en France

"C'est légal mais d'un côté il participe à la création des statuts juridiques de la zone franche et de l'autre côté il va en profiter pendant cinq ans et ne pas payer d’impôt sur les sociétés, de 2013 à 2018 ", explique la journaliste qui estime également que "sur ces cinq ans, il aurait dû payer plus de six millions d'euros d’impôts en France".

"À partir de 2018, il va créer une autre société, aux Émirats arabes unis, où l'opacité est excessive et la deuxième partie est consacrée au travail de Dominique Strauss-Kahn en tant que conseiller aux gouvernements et aux entreprises où il flirte parfois avec des dirigeants, notamment (Denis) Sassou-Nguesso au Congo, dont la réputation est plutôt sulfureuse".