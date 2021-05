"Je n'ai plus envie de présenter le JT" - Elise Lucet

publié le 15/05/2021 à 12:30

Aujourd'hui, Elise Lucet était l'invitée d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé.

Jeudi prochain à 21h, France 2 diffusera un nouveau numéro de Cash Investigation sur un sujet qui nous concerne tous : où vont nos données personnelles collectées par les sites Internet que nous fréquentons ? Une enquête incroyable dont la présentatrice a accepté de nous parler en révélant notamment certaines découvertes sur les cartes vitales !

Après vingt-six années passées aux commandes du 19/20 sur France 3 puis du 13h sur France 2, ce matin Elise Lucet a expliqué pourquoi elle ne souhaite plus présenter le JT. Elle est aussi revenue sur sa réputation de journaliste ingérable, les menaces qui planneraient sur elle au sein de France Télévisions ou encore sur son rapport à la notoriété et l'impact que cela peut avoir sur sa vie privée. Enfin, la présentatrice a évoqué ces politiques qui ont voulu la récupérer pour qu'elle rallie leur liste... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous recommande Complément d'enquête ! Ce nouveau numéro sera consacré à la succession de Claude Berri, "le dernier nabab" du cinéma français. Disparu en 2009, le célèbre producteur laisse derrière lui une œuvre unique (Tchao Pantin ou encore Bienvenue chez les Ch’tis) mais aussi un héritage estimé à 85 millions d’euros et une famille en guerre. Diffusion le 20 mai prochain, après Cash Investigation, sur France 2. Plus d'information en vidéo !

Les infos télé de la semaine

Info ou intox ?

- La nouvelle émission de M6 pour résoudre des affaires criminelles non résolues...

- Laurent Voulzy dans un épisode de la série Meurtres à sur France 3...

- La série HPI avec Audrey Fleurot sur TF1 reconduite pour une deuxième saison…



