"Où est Jackie ?" : quand Joe Biden s'adresse à une élue décédée

Joe Biden consolide sa réputation de "machine à gaffes", comme il l'a lui-même admis. En près d'un an et demi de mandat, et pour le plus grand plaisir de ses détracteurs, le 46e président des États-Unis s'est constitué un panel de sorties hasardeuses et de déclarations confuses. Après avoir invité un homme handicapé à se lever en plein meeting, ou présenté ses condoléances au président irlandais pour le décès de sa mère, bien vivante, le chef d'État démocrate a récidivé ce mercredi 28 septembre.

Sa nouvelle bourde ? S'adresser, lors d'une conférence, à une membre de la chambre des représentants décédée. Au beau milieu de son discours sur la santé et la nutrition, Joe Biden a donc appelé Jackie Walorski. Cette dernière, disparue dans un tragique accident de voiture dans l'Indiana, en août dernier, ne risquait pas de lui répondre.

"Jackie, tu es là ?", a-t-il demandé devant une salle interdite. La gêne du public n'aura pas arrêté le Président américain, qui s'est étonné de l'absence de réponse de l'ancienne représentante : "Où est Jackie ? Elle ne doit pas être là...", a-t-il poursuivi. Une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le fils de Donald Trump réplique

Comme l'ont relayé nos confrères de BFMTV, l'opposition n'a pas tardé à se saisir de l'incident. Plusieurs membres du parti républicain ont ainsi étrillé le locataire de la Maison-Blanche sur Twitter, pointant une marque d'irrespect intolérable. "Biden et tout le personnel de la Maison Blanche devraient s'excuser", a estimé Vicky Hartzler, représentante républicaine du Missouri.

Fidèle au ton de son père, Donald Trump Junior s'est joint à la mêlée, rappelant au Président le communiqué qu'il avait publié avec son épouse à la mort de Jackie Walorski : "Je suppose que Biden a oublié qu'il a publié cette déclaration à moins qu'il ne l'ait pas réellement publiée !?!", a-t-il fulminé.

Toutefois, ces écarts semblent profiter à Joe Biden. En plein regain de popularité, le chef d'État aurait fait de sa maladresse une marque de fabrique. "En laissant planer le doute sur sa nouvelle candidature, il empêche les critiques", a également rappelé Jean-Éric Branaa, spécialiste des États-Unis joint par BFMTV.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info