COP26 : Joe Biden s'assoupit lors d'un discours

Crédit : Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Les images ont provoqué des critiques et des moqueries en Angleterre et aux États-Unis. Joe Biden a été filmé en train de lutter contre le sommeil avant de finalement s'assoupir lundi 1er novembre, lors du discours d'ouverture de la COP26 à Glasgow, en Écosse.

Tandis que le militant sud-africain des droits de l'Homme Eddie Ndopu alertait sur les conséquences du changement climatique sur "notre capacité à cultiver de la nourriture et à survivre", le président américain a été aperçu les bras croisés et les yeux fermés pendant une trentaine de secondes, a relevé le Huffpost. Une scène qui lui a valu le retour du surnom "Sleepy Joe" ("Joe l'endormi", en français), que lui avait attribué Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle américaine.

Il n'est pas le seul à avoir été surpris en train de piquer un somme, souligne le site d'information. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a lui aussi été vu les yeux fermés lors de cette conférence, alors qu'il était assis entre le naturaliste David Attenborough et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.