VIDÉO - Joe Biden trébuche en embarquant dans Air Force One

publié le 19/03/2021

Le président américain Joe Biden a trébuché vendredi en montant dans Air Force One avant de s'envoler pour Atlanta. Arrivé à mi-parcours sur l'escalier menant à la porte de l'avion présidentiel, Joe Biden a trébuché à deux reprises, tombant sur son genou et se rattrapant in extremis grâce à sa main droite sur la rampe métallique.

Air Force One a décollé peu après de la base militaire d'Andrews, dans la banlieue de Washington. "Il va bien, il va très bien", a assuré peu après Karine Jean-Pierre, sa porte-parole, depuis l'appareil, sans préciser s'il avait vu un médecin à bord.

"Comme vous le savez, il y a beaucoup de vent dehors, a-t-elle ajouté, dans des propos rapportés par CNN. J'ai moi-même failli tomber en montant les marches".

Les inquiétudes de la presse américaine s'expliquent notamment par la blessure de Joe Biden en novembre dernier. Alors qu'il venait de célébrer son 78e anniversaire, le président fraîchement élu s'était cassé le pied en promenant son chien. Joe Biden, est devenu le 20 janvier, à 78 ans, le président le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis.

Biden takes a big fall climbing into Air Force One.



pic.twitter.com/6jCzaWPi3i — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) March 19, 2021