Nouvelle-Zélande : un policier non armé tué par balle, le premier en 10 ans

publié le 20/06/2020 à 00:04

C'est un drame qui n'était plus arrivé en Nouvelle-Zélande depuis plus d'une décennie. Un policier non armé a été tué par balle dans une rue d'Auckland ce vendredi 19 juin, tandis qu'un deuxième a été gravement blessé à la jambe et un passant grièvement blessé. Les deux policiers s'approchaient d'une voiture accidentée lorsqu'un homme armé a ouvert le feu.

Après une chasse à l'homme, un suspect de 24 ans a été inculpé de plusieurs infractions, notamment de meurtre. Il devrait comparaître devant un tribunal ce samedi 20 juin, a déclaré Andrew Coster, le patron de la police néo-zélandaise.

"C'est une situation choquante. (...) Nos policiers sont chaque jour en danger, notre mission est de les garder en sécurité", a-t-il commenté. "C'est une nouvelle dévastatrice. Nos policiers travaillent dur chaque jour pour assurer notre sécurité et celle de nos communautés", a de son côté déclaré la Première ministre Jacinda Ardern.

Le dernier meurtre de policier remontait à 2009

Il s'agit du 23e policier abattu en service depuis 1890, le dernier remontant à 2009, selon le site internet de la police. Les policiers n'étaient pas armés lorsqu'ils ont été pris pour cible, ce qui est la norme pour la police néo-zélandaise.

La police du pays a renoncé la semaine dernière à l'idée de permettre des patrouilles armées, un projet initié après les attaques de Christchurch en mars 2019. Alors que les policiers ne sont pas armés dans les rues, la police estimait qu'elle devait avoir les moyens d'intervenir très rapidement dans ce genre de cas. Après cette attaque, les policiers en service d'Auckland, recevront toutefois provisoirement des armes à titre de précaution.