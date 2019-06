publié le 07/06/2019 à 02:25

C'est à propos d'une drôle d'histoire qu'enquête en ce moment la police néo-zélandaise. Certains habitants reçoivent, depuis quelques temps, des lettres envoyées de la part d'enfants décédés. Ces cartes, envoyées anonymement, sont écrites à la main et ont été envoyées à plusieurs adresses à travers le pays, rapporte le New Zealand Herald.



"Ton ange m'a dit que tu avais perdu ton fils bien aimé. Il aimerait que tu saches qu'il va très bien et qu'il est heureux dans son nouveau foyer. Il a hâte de te revoir un jour", dit l'une d'entre elles. "Ce message m'est transmis par des anges qui veillent sur vous. Ils souhaitent que vous sachiez que votre chère fille est avec vous en esprit", peut-on lire sur une autre.

Détail glauque, aucune des familles ayant reçu ces lettres n'a perdu d'enfant. Une blague de mauvais goût pour certains, une erreur de destinataire pour d'autres. Même s'il s'agit là d'une affaire plutôt inoffensive, la police procède tout de même à des recherches afin de résoudre cette énigme.