Mutation du coronavirus : un premier cas détecté aux États-Unis

publié le 30/12/2020 à 02:27

Les autorités du Colorado ont enregistré un premier cas du variant britannique du coronavirus. "Le laboratoire d'État du Colorado a été le premier du pays" à identifier ce "variant B.1.1.7" découvert au Royaume-Uni, a indiqué le gouverneur de cet État de l'ouest, Jared Polis, mardi 29 décembre.

Le patient infecté par la nouvelle souche du coronavirus est un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Il a été placé en isolement dans le comté d'Elbert. Dans son communiqué, les services du gouverneur précisent que le malade n'avait pas voyagé. Une enquête a été ouverte : pour l'heure, aucun cas contact n'a pu être identifié.

Des études scientifiques estiment que ces nouveaux variants sont particulièrement contagieux. D'après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), ces derniers représentent un risque "élevé" de "pression supplémentaire" sur les systèmes de santé et une hausse de la mortalité. À noter toutefois que rien ne prouve à ce stade que les nouvelles mutations virales provoquent des formes plus graves de la maladie.

Sur le continent nord-américain, la mutation britannique avait déjà été recensée au Canada le week-end dernier. Les États-Unis reste le pays le plus endeuillé par la pandémie dans le monde : les autorités sanitaires font face à un regain spectaculaire de l'épidémie, avec en moyenne plus de 3.000 morts par jour.