Mutation du coronavirus : deux premiers cas identifiés au Canada

27/12/2020

Les autorités sanitaires de l'Ontario ont enregistré deux premiers cas de contamination par la nouvelle souche de coronavirus détectée au Royaume-Uni. Ces derniers "sont un couple de Durham qui n'ont pas d'antécédents de voyages, d'expositions (au virus) ni de contacts à risques élevés", a indiqué, samedi 26 décembre, le ministère de la Santé de cette province du centre du Canada. Les deux malades ont été placés en isolement.

Le même jour, un confinement est entré en vigueur pour plusieurs semaines dans cette province afin de contrer une forte accélération de l'épidémie de Covid-19. À l'échelle nationale, le Canada a décrété mercredi le prolongement de la suspension des liaisons en provenance de l'île britannique jusqu'au 6 janvier. Une mesure sanitaire qui vise à "protéger" la population et "empêcher que cette nouvelle variante ne se propage" dans le pays, avait déclaré le Premier ministre Justin Trudeau.

Un reconfinement de la province

La responsable adjointe des autorités sanitaires locales, la Dr Barbara Yaffe, a estimé que la découverte de ces deux premières contaminations "renforce la nécessité pour la population de l'Ontario de rester à la maison le plus possible et de continuer à respecter les consignes de santé publique, notamment les mesures de confinement".

Le reconfinement de l'Ontario, qui compte 14 millions d’habitants, durera 28 jours dans le sud de la province et 14 jours dans le nord. Au total, le Canada déplore 14.700 victimes de la pandémie et plus de 534.000 cas de coronavirus .

Des premiers cas de cette nouvelle souche du virus ont été identifiés dans d'autres pays cette semaine : des contaminations ont été signalées en France, en Allemagne, au Liban, en Suède, en Espagne, au Japon, en Italie et au Danemark.