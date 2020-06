Mort de George Floyd : Lewis Hamilton blâme le silence de la F1, "dominée par les blancs"

publié le 02/06/2020 à 00:33

Des propos forts de la part du sextuple champion du monde. Lewis Hamilton a dénoncé le silence des "plus grandes stars" du monde de la Formule 1 "dominé par les blancs" après la mort de George Floyd aux États-Unis. Cette dernière a entraîné des dizaines de manifestations dans le pays dégénérant parfois en émeutes.

"Certains d'entre vous figurent parmi les plus grandes stars et pourtant vous restez silencieux face à l'injustice", a écrit le pilote Mercedes sur Instagram dans la nuit de dimanche à lundi, après la mort le 25 mai de George Floyd, un noir américain de 46 ans, lors de son interpellation à Minneapolis.

"Personne ne bouge le petit doigt dans mon sport qui est bien sûr dominé par les blancs. J'y suis l'une des seules personnes de couleur, je reste encore seul", ajoute le pilote britannique de 35 ans. "J'aurais cru que vous verriez maintenant pourquoi cela arrive et réagiriez, mais vous ne pouvez pas vous dresser à nos côtés. Sachez juste que je sais qui vous êtes et que je vous vois", écrit encore Hamilton.

Personne ne bouge le petit doigt dans mon sport qui est bien sûr dominé par les blancs. Lewis Hamilton Partager la citation





Le champion du monde en titre déclare ne soutenir que les manifestants pacifiques mais il ajoute qu'il "ne peut pas y avoir de paix, tant que nos soi-disant dirigeants n'enclenchent pas de changements, pas seulement en Amérique, mais au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et partout ailleurs".

"La manière dons les minorités sont traitées doit changer", plaide-t-il. "Nous ne sommes pas nés avec le cœur rempli de racisme et de haine, ce sont ceux que nous admirons qui nous l'ont inculqué," a fustigé la star de F1 toujours sur Instagram.

Le paddock secoué répond à Lewis Hamilton

L'attaque directe du pilote britannique a poussé plusieurs acteurs de la F1 à réagir lundi, à commencer par sa propre équipe Mercedes. "Nous sommes avec toi Lewis, la tolérance est l'un des principes élémentaires de notre équipe", a répondu sur Instagram l'écurie allemande.

Daniel Ricciardo, le pilote australien de Renault, a lui été plus direct en affirmant sur Instagram également que "le racisme est toxique et il faut y faire face non par la violence et le silence mais par l'unité et l'action. Nous sommes en 2020 merde, les vies des noirs comptent," du nom du mouvement Black Lives Matter.

Le pilote monégasque de Ferrari Charles Leclerc a concédé que les déclarations d'Hamilton l'avaient poussé à réagir. "Pour être complètement honnête, je ne me sentais pas à ma place et pas à l'aise de partager mes pensées sur les réseaux sociaux. Mais j'avais complètement tort", a-t-il confié sur son compte Twitter.