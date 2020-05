F1 : Vettel et Ferrari se sépareront à l’issue de la saison 2020

publié le 12/05/2020 à 10:44

C’est par un communiqué diffusé mardi 12 mai en début de matinée que la Scuderia Ferrari a confirmé la rumeur qui courait depuis quelques jours. L’écurie italienne et Sebastian Vettel ont donc décidé conjointement de ne pas prolonger le contrat actuel au-delà de la fin de la saison 2020 de Formule 1, qui n'a d'ailleurs toujours pas commencé.

"Il s'agit d'une décision prise conjointement par nous-mêmes et Sebastian, une décision que les deux parties jugent préférable", explique Mattia Binotto, le Team principal de la Scuderia. "Ce ne fut pas une décision facile à prendre, étant donné la valeur de Sebastian en tant que conducteur et en tant que personne. Aucune raison précise n’a conduit à cette décision, si ce n’est la croyance commune et amicale selon laquelle le moment est venu de se séparer pour atteindre nos objectifs respectifs".

Comme le rappelle l’écurie italienne, Sebastian Vettel, 32 ans, arrivé chez Ferrari en 2015, a obtenu 14 victoires avec la firme au cheval cabré, ce qui en fait le troisième pilote le plus titré de l'histoire du constructeur italien. Depuis l’an passé, il faisait équipe avec le Monégasque Charles Leclerc.

Les questions financières n'ont joué aucun rôle Sebastian Vettel





"Nous n'avons pas encore réussi à remporter un titre mondial ensemble, ce qui serait un cinquième pour lui, mais nous pensons que nous pouvons encore tirer le meilleur parti de cette saison 2020 inhabituelle", ajoute Mattia Binotto.

Sebastian Vettel, vainqueur quatre fois consécutivement du championnat du monde de Formule 1 en 2010, 2011, 2012 et 2013 avec Red Bull, quittera donc la Scuderia à la fin de la saison. "Les questions financières n'ont joué aucun rôle dans cette décision commune", explique le pilote Allemand.

Début de saison le 5 juillet en Autriche ?

"Ce qui s’est passé ces derniers mois a conduit nombre d’entre nous à réfléchir à nos véritables priorités dans la vie, ajoute-t-il. Je prendrai moi-même le temps dont j'ai besoin pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour mon avenir. Mon objectif immédiat est de terminer mon long passage avec Ferrari, dans l'espoir de partager de plus beaux moments ensemble, pour ajouter à tous ceux que nous avons connus jusqu'à présent".

En raison de l'épidémie de coronavirus, la saison de Formule 1 n’a toujours pas débuté. Les prévisions tablent sur une première course le week-end du 4 et 5 juillet en Autriche.