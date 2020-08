publié le 04/08/2020 à 16:12

Un George Floyd paniqué, en pleurs et voulant collaborer... C'est ce que montrent les images filmées par les caméras corporelles de deux policiers de Minneapolis mis en cause dans son décès lors de son arrestation le 25 mai. Leurs retranscriptions, déposées mardi 7 juillet auprès d'un tribunal du Minnesota, avait déjà révélé de nouveaux éléments sur le déroulement du drame, mais c'est la première fois que ces images sont diffusées.

Révélée par le tabloïd britannique le Daily Mail, cette vidéo de plus de 8 minutes retrace les événements qui ont conduit à sa mort. Appréhendé au volant de sa voiture, et alors que l'un des jeunes policiers pointe son revolver vers lui, l'homme noir âgé de 46 ans, manifestement terrorisé, l'implore plusieurs fois : "S'il vous plaît, ne me tuez pas", avant de fondre en larmes.

Quelques instants plus tard, après avoir été fouillé et menotté, il est conduit vers l'arrière de la voiture de police, dans laquelle, très agité, il refuse de monter. Tandis que les policiers tentent de l'y faire entrer de force, George Floyd crie qu'il ne peut pas respirer et qu'il va "mourir là-dedans". Il dit alors aussi souffrir de "claustrophobie" et d'"anxiété" et, une fois à l'intérieur, supplie les policiers : "S'il vous plaît, sortez-moi".

Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Je ne peux pas respirer" George Floyd





C'est alors qu'il se retrouve soudainement sur la chaussée et maintenu au sol par un autre policier : Derek Chauvin. Presque 9 minutes plus tard, George Floyd, non sans avoir crié à de nombreuses reprises qu'il ne pouvait plus respirer, périra sous le genou de l'officier de police inculpé de meurtre. On l'entend alors prononcer ses derniers mots : "Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Je ne peux pas respirer".

Ces images avait été déposées par le policier Thomas Lane pour tenter d'obtenir du juge un abandon des poursuites contre lui pour complicité de meurtre. Des inculpations identiques pèsent sur les deux autres policiers, Alexander Kueng et Tou Thao. Les quatre policiers risquent jusqu'à 40 ans de prison.

Bien que l'enregistrement de l'interpellation était disponible depuis début juillet, le Daily Mail rappelle que la vidéo ne pouvait être visionnée qu'au sein d'un tribunal, et dit avoir décidé de la faire "fuiter" afin que "le monde puisse enfin voir la tragédie des dernières minutes de Floyd alors que les policiers étaient inconscients de son angoisse".