Séisme au Maroc : Emmanuel Macron se dit "bouleversé" et propose l'aide de la France

Au moins 632 personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel. Ce samedi 9 septembre, les marques de soutien se multiplie partout dans le monde. "Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours", a écrit Emmanuel Macron sur X (anciennement Twitter) durant son vol pour le G20 à New Delhi, où il est attendu alors que le sommet a commencé depuis plusieurs heures.



Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a présenté lui aussi ses condoléances aux familles endeuillées par la "tragédie". "L'Espagne est aux côtés des victimes de cette tragédie et de leurs familles", a-t-il ajouté sur X. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé lui sa "grande douleur" et présenté ses "profondes et sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, au peuple marocain et aux familles des victimes".



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info