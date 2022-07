Vladimir Poutine : un espion devenu président

Le sujet du jour. Le 24 février dernier, le président russe s'attirait les foudres du monde entier en lançant l'invasion de l'Ukraine. Mauvais élève, hyperactif, bagarreur… Vladimir Poutine cache un parcours tumultueux. De son enfance de "petit kaïd" à sa carrière d'espion, jusqu'à devenir maître du Kremlin, l'ancien agent du KGB garde sa part de mystère et interroge le monde entier sur sa vraie personnalité, mais qui est-il vraiment ?



Pourquoi on en parle ? De quelle famille vient-il ? Quel est son parcours ?

Analyse. "Il y a une journaliste polonaise et d'autres journalistes russes qui ont fait une enquête. Il paraît que Poutine est né, en réalité, deux ans auparavant, dans une famille complètement différente, avec une maman différente. Il a vécu en Géorgie et après, il y a eu des problèmes familiaux et cette famille de Leningrad, qui est donnée comme sa famille officielle et qui est en réalité, sa famille d'accueil. Donc officiellement, le 7 octobre 1952, Poutine est né à Leningrad dans la banlieue de Leningrad, dans une famille qui est plutôt pauvre. C'est une famille qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et le siège de Leningrad, qui est une catastrophe qui a marqué l'Histoire de l'URSS, la famille de Poutine et Poutine lui même", explique Sergeï Jirnov, ex-officier du KGB et auteur de L'Engrenage chez Albin Michel.





