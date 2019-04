Le Grand-Duc Jean de Luxembourg est décédé à 98 ans

publié le 23/04/2019 à 08:48

Le Luxembourg pleure l'un de ses anciens souverains ce mardi 23 avril. Le Grand-Duc Jean de Luxembourg s'est éteint à l'âge de 98 ans, ce mardi 23 avril, d'après le site d'information luxembourgeois L'Essentiel. L'ancien chef de l'État avait hospitalisé, le 13 avril, dernier pour une une infection pulmonaire. Son état de santé s'est dégradé samedi 20 avril.



"C'est avec grande tristesse que je vous fais part du décès de mon père bien-aimé, Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean, qui nous a quittés dans la paix, entouré de l’affection de sa famille", a indiqué le Grand-Duc Henri, son fils.

L'ancien souverain luxembourgeois a régné pendant 36 ans. Très apprécié de ses compatriotes, il a notamment participé à la libération du Luxembourg lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 7 octobre 2000, à près de 80 ans, Jean abdique pour laisser le trône à son fils aîné Henri. Il vivait depuis avec son épouse, la Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, au château de Fischbach. Après le décès de sa femme en 2005, ses apparitions se firent rares.

De ses exploits militaires au trône

Jean de Luxembourg quitte son pays et se réfugie en France, puis aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, après l'invasion nazie le 10 mai 1940. Il va suivre des études de droit et de sciences politiques au Québec, avant de s'engager comme soldat volontaire aux Irish Guard en 1942. Le 11 juin 1944, il participe au débarquement sur les côtes françaises, à Bayeux et à la libération de Caen en Normandie. Il repartira au combat en Allemagne, jusqu'à la fin de la guerre.



La paie revenue, le Grand-Duc se marie et devient père de cinq enfants, dont l'actuel souverain, Henri. C'est le 12 novembre 1964 qu'il va prendre la succession de sa mère, la Grande-Duchesse Charlotte, et monter sur le trône du Luxembourg sur lequel il restera 36 ans. Politiquement neutre tout au long de son règne, il sera notamment l'un des grands acteurs de la construction européenne.