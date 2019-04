publié le 22/04/2019 à 21:34

Un habitant du Massachusetts aux États-Unis a découvert être atteint d'un cancer grâce à... une attaque de requin. Alors qu'il profitait de ses vacances en compagnie de sa fille en Californie, cet homme de 39 ans est allé se baigner dans l'océan. Mais la baignade a tourné court.



"Quelque chose m'a frappé par derrière. Je n'avais jamais été touché comme ça avant. C'était assez choquant. Cela m'a en quelque sorte donné un coup de fouet instantané", a raconté Eugene Finney à CBS Boston.

Une douleur si intense qu'il a même eu du mal à sortir de l'eau. Sur la terre ferme, il a réalisé grâce à sa fille qu'il était blessé. "Ma fille m'a dit, papa, comment se fait-il que ton dos soit ensanglanté ?" Son dos présentait en effet une profonde entaille dans le dos. Une blessure rapidement imputée à un requin, repéré avec un autre congénère dans l'eau par d'autres baigneurs.

Shark attack leads to lucky discovery: http://t.co/m0xE7BxEBc pic.twitter.com/2zy15iNdwJ — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 8 octobre 2015

La douleur vivace qu'il ressentait au dos, mais aussi à la poitrine, l'a fait souffrir plusieurs jours après, le forçant à se rendre aux urgences. Sur place, les médecins lui ont expliqué que la douleur avait été "causée par des ecchymoses internes de la cavité thoracique dues à un traumatisme contondant".



Mais ce n'est pas le seul diagnostic que les médecins ont dressé. "Ils avaient découvert sur mon rein droit une croissance ou une tumeur de la taille d'une noix", a raconté Eugene Finney à CBS Boston.



Grâce à cette visite aux urgences, le cancer a pu être dépisté à son premier stade, le rendant plus facilement guérissable. "S'il ne s'était rien passé avec le requin, je n'aurais jamais entendu parler de ce cancer qui me faisait mal à la poitrine. Je me trouve chanceux. Je pense vraiment que c'est une deuxième chance dans ma vie et je ne vais pas la laisser passer", a-t-il reconnu.