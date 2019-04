publié le 04/04/2019 à 04:59

Va-t-on bientôt manger du saumon OGM ? Le Canada vient de donner le feu vert à la production massive de saumon génétiquement modifié. Un super saumon qui grandit très vite. Deux fois plus vite qu'un saumon normal.



Les canadiens avait autorisé sa vente, il y a deux ans mais il était élevé au Panama, dans les mers chaudes. Alors pour pouvoir le produire chez eux, ils ont fabriqué une espèce à partir d'un saumon de l'Atlantique, il lui ont ajouté deux bouts de gènes. Un premier, un gène antigel d'une sorte d'anguille qui peut vivre par 0 degrés. Cela va permettre de le rendre résistant au froid et de l'élever cette fois au Canada. Et puis ils ont intégré dans son ADN le gène de l'hormone de croissance d'un autre saumon, le quinnat. Et voilà comment la nouvelle créature va atteindre son poids adulte en 16 mois au lieu de 32.

Les écologistes sont inquiets et si ce "super saumon" s'échappait dans la nature et allait séduire toutes femelles de l'espèce classique, il la mettrait en danger... Le fabricant, la société Aquabounty, a promis de n'élever que des œufs femelles et stériles. Autre problème : les consommateurs n'ont pas forcement envie de manger des OGM, c'est le cas des européens or le nouvel accord commercial avec le Canada, ouvre nos frontières.

Bruxelles certifie que ce saumon va rester interdit en Europe mais les écologistes font remarquer qu'au Canada l'étiquetage n'est pas obligatoire. Donc des saumons OGM risquent de se retrouver dans des cargaisons de saumon classique. Sachant que les États-Unis, l'Argentine, le Brésil et la Chine ont l'intention d'en produire aussi il faudra de sérieux contrôles à nos frontières.