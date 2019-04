Croissance : la France devance l'Allemagne

publié le 18/04/2019 à 09:45

Sur le front économique, il y a belle éclaircie en France mais un ciel bien plus couvert en Allemagne. C’est une situation économique inhabituelle, et elle est arbitrée par la Chine. La bonne tenue de la bourse de Paris, corrélée aux bons chiffres en Chine, trouve un écho de l’autre côté du Rhin : c’est l’effondrement des perspectives de croissance.



L’activité prévue en Allemagne était prévue en hausse de 1,5%, puis elle est passée à 0,8% et depuis mercredi 17 avril, elle est à 0,5%. À l’inverse, la production de richesses en France, qui a été dopée par les 10 milliards d’euros de Macron après les manifestations des “gilets jaunes”, va croître de 1,4%.

On trouve une situation de quasi stagnation en Allemagne, et il faut remonter en 2005 pour retrouver ce cas de figure. Pour comprendre le dossier, il faut comprendre du côté de Pékin.

Déclin du "made in Germany"

Logiquement, la croissance en Chine devrait favoriser l'Allemagne car Berlin a bâti sa surpuissance sur la conquête du marché chinois. Mais aujourd'hui, elle n'est plus en mesure d’en tirer le même profit.



D’abord, parce que l’excellence du “made in Germany” n’est plus aussi dominatrice : la Chine est brutalement montée en gamme. Ensuite parce que la chimie et l’automobile allemandes sont à la peine : Bayer-Monsanto est contesté, et l’automobile allemande est devenue la tête de turc de Trump.



Enfin, son industrie n’est plus à la pointe des technologies d’avenir : sur les 20 véhicules électriques les plus vendus sur le monde, aucune n’est “made in Germany”. Bref, quand Pékin et Washington ferment les écoutilles, l’Allemagne trinque, et la France surnage.

Un rééquilibrage modeste

Le rééquilibrage entre les 2 pays est probable mais il sera modeste. Et il le restera pour un temps. Si la France surfe pour le moment sur une vague qui est bien roulée, nos voisins eux sont sur une planche qui reste plus compétitive.



En effet, la France cumule les dettes et les déficits, alors que l’Allemagne a 58 milliards d’euros d’excédent budgétaire. Concrètement ça signifie que l’Allemagne a très largement les moyens financiers de relancer son économie.



Du moins en théorie. Parce qu’elle a quand même un obstacle majeur à surmonter, c’est sa forte pénurie de main d’oeuvre, et sa population très vieillissante.

Les plus

Boom du bricolage en France : les Français ont dépensé 28 milliards d'euros dans les magasins de bricolage l'an dernier.



Jet Airways, le partenaire indien d'Air France-KLM, n'est plus opérationnel.

La note du jour

14/20 aux vins de la vallée du Rhône, dont les AOC "Côtes du Rhône" ont multiplié par 15 leurs exportations en 10 ans.