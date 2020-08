publié le 10/08/2020 à 08:54

L’île Maurice est menacée par une marée noire. Un cargo s'est échoué près de cette île de l'Océan Indien avec 4.000 tonnes de pétrole dans ses cuves. 1.000 tonnes se seraient déjà écoulées dans la mer.

Dimanche 9 août, les équipe d'intervention sont provisoirement parvenues à endiguer la fuite d'hydrocarbures qui se sont déversés depuis le 25 juillet dernier. Les autorités mauriciennes sont malgré tout très inquiètes car les fissures se sont creusées et le navire peut à tout moment se briser en deux. Cela provoquerait une catastrophe écologique sans précédent dans les eaux protégées de l'Île Maurice qui possède parmi les plus beaux récifs coralliens du monde.

Ce serait également une catastrophe sociale car la pêche est la principale activité économique pour les 1,3 millions d'habitants de l'île. Ils sont d'ailleurs en colère et reprochent au gouvernement de ne pas avoir agi plus tôt. De son côté, le Premier ministre mauricien a déclaré un état d'urgence environnemental et a remercié la France pour son aide.

Néanmoins, pour les océanographes, il est déjà trop tard. Si le bateau se brise en deux, la situation deviendra incontrôlable. Une course contre la montre est engagée.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La préfecture de Paris impose désormais le port du masque obligatoire, même à l'extérieur, dans de très nombreuses zones fréquentées.

Français tués au Niger - Huit personnes au total ont été tuées ce dimanche 9 août au sud de Niamey par des hommes armés. Parmi les victimes, six Français selon les autorités locales, des employés de l'ONG humanitaire Acted.

Ligue des champions - À 4 jours seulement du quart de finale, deux membres de l'Atletico Madrid ont été testés positif au coronavirus. Le club espagnol doit affronter Leipzig jeudi prochain. L'identité des deux personnes contaminées n'a pas été révélée. De son côté, le Paris Saint Germain affrontera l'Atalanta Bergame mercredi.