Marée noire à l’île Maurice : le bateau échoué menace de se briser

publié le 10/08/2020 à 06:23

Le bateau échoué aux larges de l'île Maurice avec 4.000 tonnes de pétrole à son bord menaçait dimanche de se briser. De quoi faire craindre une catastrophe écologique encore plus grave dans cet espace maritime protégé.



Si les équipes d'intervention ont pu provisoirement bloquer la fuite d'hydrocarbures qui se déversaient depuis plusieurs jours de la cale du bateau, les habitants de l'île redoutaient encore le pire dimanche soir. En cause : le risque que le vraquier se brise en deux. "Les fissures se sont creusées. La situation est encore pire", a déclaré à la presse le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth.



Le Wakashio, appartenant à une entreprise japonaise mais battant pavillon panaméen, transportait 3.800 tonnes d'huile lourde et 200 tonnes de diesel lorsqu'il a heurté le 25 juillet un récif à Pointe d'Esny. Jeudi, les autorités mauriciennes ont indiqué que des hydrocarbures s'écoulaient de la coque fissurée du vraquier. Plus de 1.000 des 4.000 tonnes de carburant se sont déjà déversées en mer, a indiqué Akihiko Ono, le vice-président de la Mitsui OSK Lines, la société qui exploitait le navire.



Malgré les nombreux volontaires qui se sont pressé sur le littoral pour tenter de circonscrire la nappe de carburant, les spécialistes redoutent une situation déjà hors de contrôle. "Je pense qu'il est déjà trop tard. Si le navire se casse en deux, la situation sera incontrôlable", a déclaré à l'AFP Vassen Kauppaymuthoo, un océanographe et ingénieur environnemental.