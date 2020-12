Brexit : pourquoi Londres et Bruxelles veulent éviter le "no deal"

publié le 14/12/2020 à 08:24

Les accords sur le Brexit continuent : le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont décidé de continuer les négociations malgré un nouvel échec, dimanche 13 décembre. En effet, une sortie sans accord serait très désavantageuse pour les deux parties : ce serait un échec politique et personne ne veut être celui qui claque le porte.

Ursula von der Leyen a qualifié sa conversation avec Boris Johnson hier après-midi de "constructive et utile". Pour le Premier ministre britannique, "tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir", mais il a précisé que "le plus probable est qu’il n’y ait pas d’accord".

Pourquoi ces sons de cloches différents ? Boris Johnson montre ses muscles à l’Europe mais peut-être encore plus à son camp conservateur et aux pro-Brexit qui ne lui pardonneraient pas de faire trop de concessions. Londres continue donc de dénoncer l’intransigeance européenne, au cas où les négociations ne débouchent sur rien. Même si à l’heure qu’il est, à part la fin de la période de transition le 31 décembre, il n’y a plus de date butoir pour éviter le "no deal".

Les prix pourraient nettement augmenter

Un "no deal", ça veut dire que le Royaume-Uni n’aura pas d'accès préférentiel au marché commun européen, et donc selon les experts, une croissance divisée par deux pour l’année 2021.

Cela signifie aussi des contrôles aux frontières, avec possiblement 7.000 camions coincés dans le sud de l’Angleterre, le temps d’avoir leurs chargements et leurs papiers inspectés avant de traverser la Manche. Et donc cela insinue des problèmes d’approvisionnement en nourriture – de légumes frais en particulier puisqu’ils viennent majoritairement d’Europe.



Ajoutez à cela, des droits de douanes pouvant aller parfois jusqu’à 50% sur certains produits, à l’import comme à l’export. La conséquence, ce sont des prix qui pourraient augmenter jusqu’à 5% dans les supermarchés, selon une grande enseigne.



Beaucoup de pro-Brexit estiment que la période sera certes difficile mais qu’elle finira par passer. En revanche, retrouver sa souveraineté, ça n’a pas de prix à leurs yeux.