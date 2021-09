Canada : Trudeau visé par des jets de gravier lors d'un déplacement électoral

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en campagne pour un troisième mandat, a essuyé lundi des jets de petites pierres lors d'un déplacement électoral de la part de manifestants opposés aux mesures sanitaires. L'incident s'est produit en fin de journée lundi au moment où le chef du Parti libéral sortait d'une microbrasserie à London, une ville au sud-ouest de Toronto dans la province de l'Ontario.

D'après les images diffusées sur les télévisions, on voit ce qui ressemble à des graviers atteindre le Premier ministre sans le blesser. Sur les réseaux sociaux, des journalistes qui suivent Justin Trudeau dans ses déplacements électoraux ont expliqué avoir été touchés par ces pierres sans être blessés non plus.

Le début de campagne est très chaotique pour le leader libéral, poursuivi à chaque sortie par une foule de manifestants hostiles aux mesures sanitaires, notamment à l'instauration d'un passeport vaccinal dans plusieurs provinces, souhaité par le Premier ministre. Fin août, il avait été contraint d'annuler un meeting électoral.