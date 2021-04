publié le 13/04/2021 à 08:23

Il est prisonnier des geôles turques depuis bientôt quatre ans. Fabien Azoulay a été condamné à 16 ans de prison pour avoir consommé un produit stimulant dont il ignorait l'interdiction dans le pays. De confession juive, homosexuel, contraint de partager sa cellule... Il est victime quasi quotidiennement de tortures et de sévices. Son entourage demande son rapatriement en urgence.

David Benayim est l'un des membres de son comité de soutien. "On sait qu'il est détenu dans une cellule où il y a 9 codétenus. Il est entouré de jihadistes, de meurtriers, et il est martyrisé et torturé et humilié en permanence. Il a vraiment besoin qu'on le sorte de là. Il est dans une situation humanitaire terrible", dénonce David Benayim. "Il a été victime de violences aggravées commises par un codétenu, qui lui a infligé des brûlures en raison de son homosexualité et de son appartenance à la religion juive", ont également indiqué lundi 12 avril ses avocats dans un communiqué.

Lors d'un court voyage en 2017 à Istanbul pour réaliser des implants capillaires, Fabien Azoulay avait été arrêté pour avoir acheté sur internet une fiole de GBL, un solvant utilisé comme stimulant. Le Français, qui possède également la nationalité américaine, a été incarcéré puis jugé en février 2018 et reconnu coupable à l'issue d'une audience de 15 minutes, "d'importation de stupéfiants", selon ses avocats. Il a été condamné à 20 ans de réclusion, ramenée à 16 ans et 8 mois par le juge.

À écouter également dans ce journal

Variant brésilien - Faut-il redouter une 4e vague provoquée par le variant brésilien ? C'est l'inquiétude des autorités sanitaires ce mardi 13 avril face à la virulence de ce variant.

Hôpital - Les salaires des infirmiers, les aides-soignants et tous les personnels paramédicaux de l'hôpital publique vont être augmentés. 500.000 personnes au total sont concernées, a annoncé hier le ministère de la Santé.



Travail - "Embauchez des saisonniers". C'est l'appel lancé ce mardi 13 avril sur RTL par Élisabeth Borne. La ministre du Travail demande aux chefs d'entreprise de salarier dès maintenant leur main d'œuvre, même si c'est pour les placer en chômage partiel.